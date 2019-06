Ni tengo Alzheimer, ni estoy muriendo: Maradona

Por: Redacción





Luego de que diversos medios en Argentina informaron que existía una versión de que Diego Maradona, extécnico de Dorados, padecía Alzheimer, el astro desmintió la información de forma tajante.

En su cuenta oficial de Instagram, ´el Pelusa´ señaló que no tiene la enfermedad al afirmar que las personas que tienen dicho padecimiento mueren y "yo no me estoy muriendo", dijo.

"Mienten, mienten. Hablan de Alzheimer, no saben lo que quiere decir la palabra Alzheimer, es muy jodida. La gente que tiene Alzheimer se muere. Estos hijos de ya saben qué la tiran para crear confusión y a mí la confusión no me va", manifestó.