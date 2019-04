NFL anuncia el calendario de la temporada 2019

Notimex -

La NFL reveló en su totalidad el Calendario 2019 que marcará la campaña número 100 en la historia de la Liga y que comenzará con el duelo en el que los Empacadores de Green Bay visitarán a los Osos de Chicago el próximo jueves 5 de septiembre y que verá la Semana 17 el 29 de diciembre.

Será la primera vez desde 2003 que el juego inaugural no presente al Campeón vigente (Patriotas de Nueva Inglaterra), quienes abrirán hostilidades ante los Acereros de Pittsburgh el domingo 8 de septiembre por la noche.

La rotación que se utiliza en el ´deporte de las tacleadas´ ofrece seis revanchas de la última Postemporada, entre los que destacan los Campeonatos de Conferencia que celebraron Jefes de Kansas City ante los Patriotas (Semana 14) y Santos de Nueva Orleans ante los Carneros de Los Ángeles (Semana 2).

Asimismo, 18 rivales que se han enfrentado en un Super Bowl volverán a verse las caras a lo largo de 2019, tal y como es el caso de los ´Pats´ visitando a las Águilas de Filadelfia (Semana 11), equipo al que se midieron en las ediciones LII y XXXIX.

A su vez, los Raiders de Oakland, quienes podrían estar disputando su último año en la bahía, tienen el calendario más complicado de la NFL basándonos en el porcentaje de triunfo que tuvieron sus rivales en 2018 (.539) ya que chocarán un par de veces con equipos que estuvieron en Playoffs como es el caso de los Jefes y Cargadores de Los Ángeles.

Del lado contrario al conjunto ´negro y plata´ están los Pieles Rojas de Washington con el más ´accesible´ (.469).

México también contará con un duelo el 18 de noviembre (Semana 11) y Londres tendrá cuatro compromisos a lo largo de 2019: Panteras de Carolina Vs. Bucaneros de Tampa Bay (Semana 6), Osos de Chicago Vs. Raiders de Oakland (Semana 5), Bengalíes de Cincinnati Vs. Carneros de Los Ángeles (Semana 8) y Tecanos de Houston Vs. Jaguares de Jacksonville (Semana 9). El Super Bowl se llevará a cabo el domingo 2 de febrero en Miami. (Con información de ESPN.com.mx)

Aquí los encuentros de la semana 1:

Green Bay - Chicago

Carneros LA - Panteras de Carolina

Tennessee - Cleveland

Kansas City - Jacksonville

Baltimore - Miami

Atlanta - Minnesota

Buffalo - Jets NY

Washington - Filadelfia

Indianápolis - Carneros LA

Cincinnati - Seattle

Detroit - Arizona

San Francisco - Tampa Bay

Gigantes NY - Dallas

Pittsburgh - Nueva Inglaterra

Houston - Nueva Orleans

Denver - Oakland