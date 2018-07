Neymar se defiende de críticas por simulaciones durante el Mundial

ADN40 - El futbolista brasileño Neymar Jr se tomó un instante para platicar con la prensa, durante un acto benéfico de su fundación, donde habló de varios temas, entre ellos las críticas que ha generado tras sus simulaciones de faltas durante el pasado Mundial de Rusia 2018.

"Las he visto (las burlas), me las tomé con humor. Incluso en mi Instagram publiqué una broma con unos niños sobre eso", mencionó el delantero brasileño.

Además, agregó que "mi futbol es de dribbling, de encarar a los adversarios, no puedo decirles a mis rivales ´con permiso, mi amor, quiero hacer un gol´, tengo que intentar regatearlo y ellos no me dejan pasar, me van hacer una falta".

En estas declaraciones, agregó que "muchas veces soy más rápido que otros jugadores y me terminan haciendo las faltas, los árbitros están para ver eso. ¿Creen que me gusta recibir faltas? No, porque duelen, lastiman. Después de los partidos, me pongo hielo 4 o 5 horas, es complicado, pero quién no vivió nunca eso de verdad, nunca va a saber".

También mencionó en esta conversación con los medios de comunicación que aún seguirá jugando en el París Saint Germain, donde lo espera el nuevo entrenador del equipo Thomas Tuchel y la gran contratación del portero italiano Gianlugi Buffon.