Neymar queda fuera de la Copa América por lesión

El delantero de la selección brasileña Neymar Jr. quedó fuera de la convocatoria para la Copa América 2019 después de sufrir una lesión en el tobillo derecho durante un partido amistoso contra Qatar

Azteca 7 Deportes - 06/06/2019 07:00 a.m.



Zoom Foto: Alexandre Schneider/Getty Images

EFE - El delantero brasileño Neymar Jr no jugará la Copa América, tras desconvocarle la Confederación Brasileña de Fútbol por la lesión que sufrió anoche en el amistoso contra Qatar disputado en Brasilia.



"Después de sufrir una torcedura en el tobillo derecho durante el partido del miércoles contra Qatar, Neymar ha sido sometido a exámenes complementarios con imagen que confirman la rotura del ligamento del tobillo", señala el comunicado de la CBF.



"Debido a la gravedad de la lesión, Neymar no estará en condiciones físicas ni tiene tiempo de recuperación suficiente para participar en la Copa América Brasil 2019", prosigue.



"A partir del jueves, la comisión técnica de la selección brasileña decidirá quién le sustituye", concluye.



Neymar abandonó la cancha en el minuto 17 del partido contra Qatar, después de doblarse el tobillo en un balón disputado con el catarí Assim Madibo.



El delantero del PSG salió llorando del terreno de juego y fue atendido en la banda por el médico Lasmar, sin poder regresar a la cancha.



Neymar abandonó con muletas el estadio al inicio del segundo tiempo y se trasladó a un hospital de la capital brasileña en compañía de su padre, de Edú Gaspar y del médico Kalil.



Horas después, la CBF hizo oficial su baja para el torneo, tras someterle a más pruebas médicas.



La baja de Neymar se produjo horas después de que la Confederación Brasileña anunciase que daba permiso al jugador para ir a declarar ante las autoridades por el caso de violación del que es acusado y de que recibiese palabras de apoyo del técnico Tite y de su compañero de selección Philippe Coutinho.



"Recibí una información del padre de Neymar y por los abogados que él fue notificado para presentarse el día 7 (de junio) y quiero informarles que el deportista, obviamente, será liberado para que pueda dar su declaración", señaló en rueda de prensa ya en la madrugada de este jueves el gerente de selecciones, Edú Gaspar.



Tite, en tanto, comentó: "Neymar es un jugador diferente, yo voy a querer tenerlo hasta el último momento por su calidad técnica".



El barcelonista Coutinho también le había apoyado. "Ney es excelente persona, un tipo súper importante para nuestro grupo. Tuvo problemas personales que no nos incumbe comentar", dijo.



La modelo brasileña Najila Trindade Mendes ha acusado a la estrella de la Canarinha de haberla violado durante un encuentro que mantuvieron ambos en un hotel de París, el pasado 15 de mayo.