'Negro' Casas dispuesto a aceptar revancha de Sam Adonis

Notimex - Luego de la batalla ante el estadounidense Sam Adonis, quien perdió la cabellera, el gladiador mexicano José "Negro" Casas dijo que si su rival desea una revancha la aceptará y desde luego poder enfrentar a un par de extranjeros más.

"Me gustó la rivalidad, la lucha a pesar de que la termine lastimado. Estoy a la orden de él (Adonis) y un par de extranjeros que juntaron fuerzas para buscarse un lugar aquí", afirmó.

Destacó que había pasado tiempo en donde se había formado un equipo de peleadores extranjeros y es bueno para el espectáculo, pero "se deben buscar jóvenes porque los de experiencia no vamos a dar las victorias".

En relación a su primera pelea del año, el boxeador destacó que más allá de una confrontación, fue más de orgullo, "era una pelea de mucho orgullo, porque así lastimado logré salir. Fue una pelea en donde se disputó mucho y además él (Adonis) no sabía con quien se metía".

Asimismo, apuntó que el 11 de este mes viajará a Japón, "es como un regalo por todo lo que he hecho. Tengo casi 60 años y tener la oportunidad de viajar a Japón y conocer otras culturas es como una bendición".

Refirió que el tiempo decidirá su retiro, ya que por el momento "no me queda más que seguir entrenando y amén de una lesión que me retire, voy a seguir".