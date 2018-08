Nahuel Guzmán se pone la camiseta de 'justiciero'

El portero de los Tigres de la UANL dijo ayer que ´puso el cuerpo´ contra las declaraciones del técnico de Cruz Azul, Pedro Caixinha, a quien le llamó ´vende humo´

Manuel Dávalos

Por:

El guardameta de los Tigres de la UANL, Nahuel Guzmán, aseguró que en el evento con el técnico de Cruz Azul, Pedro Caixinha, se puso la camiseta de justiciero e indicó le llamó vende humo.

"Hay gente que trabaja en esta institución, gente que paga abonos para venir a los partidos, escriben la historia de este Tigres, muchas veces son anónimos y elegí, tal vez con una postura justiciera, poner el cuerpo a esas voces y recriminarle", declaró.

El guardameta dijo que en ningún momento se percató si el estratega le hizo señas durante el juego, pero que decidió responder porque el timonel determinó hacer pública la situación.

"Un hecho de estos no debe tener tanta importancia, más en un juego como estos, respecto al por qué, no sé si hubo gestos en el campo, no me percaté, son cosas que dicen se quedan en la cancha.

"Como le gustó hacer pública su opinión respecto a lo que piensa de esta institución, hace cuatro meses y antes de este partido, lo que le fui a aclarar una vez que terminó el partido es que me parece un buen estratega... pero que no vendiera tanto humo", aseveró.

Guzmán consideró necesario exponer por completo la situación, dijo a él no le incomoda ser el malo de la película y que, incluso, le resulta divertido tomar ese papel.

"Que yo sea el malo es divertido y tengo la facilidad para engancharme, he aprendido a jugar este juego, pero después respecto al crecimiento de Tigres lo hemos hablado, habrá gente que le guste y a la que no, los resultados hablan por sí solos", agregó.

El portero recordó que en el suceso no hubo algo violento y que simplemente fueron palabras entre las partes involucradas y todo quedó en eso.