Mónaco quiere a Gignac; Tuca dice ´que venga y pague´

La prensa francesa ha informado el interés que tiene el AS Mónaco en contratar al delantero francés de los Tigres, André-Pierre Gignac.

El semanario francés France Football, hizo una publicación en su sitio web, la cual decía que Gignac estaba siendo contactado por el AS Mónaco, para ficharle si su delantero estrella, Radmel Falcao, abandona el equipo.

"Mónaco ha colocado a André-Pierre Gignac en sus objetivos para la temporada 2018-19 y existen contactos (...), desempeñaría el papel de líder del ataque", aseveró la publicación.

La revista francesa también indicó que Gignac también interesa a Los Angeles Galaxy y a varios de los principales equipos de la liga de Turquía.

El director técnico de Tigres, Ricardo Ferretti, ha hablado sobre el tema y su postura es "Si llega aquí y paga su rescisión de contrato, no tengo ningún problema. Ahorita lo vimos con Ronaldo, llegaron y pagaron, con Neymar, pagaron. Si pagan la de André no tengo problema, somos necesarios, no indispensables, lo que perdura es la institución", reconoció Ferretti.

Mónaco a Tigres tendía que pagar al menos unos 25 millones de euros si desea tener al goleador, informó el Récord.