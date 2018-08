Missael Espinoza dice que dobles contratos siempre han estado en México

Notimex - El mundialista mexicano Missael Espinoza afirmó hoy que siempre han existido los dobles contratos en el futbol nacional, y que el técnico Miguel Herrera es el idóneo para dirigir a la selección tricolor en el presente ciclo de Copa Mundial.

"Toda la vida han existido los dobles contratos, ha sido siempre. Ya lo dijeron muchos jugadores y entrenadores, y ahora lo repiten Guillermo Vázquez y un directivo (de Tiburones Rojos de Veracruz), eso ha sucedido en muchas ocasiones", expresó.

Mencionó que con esas afirmaciones "se abre de nuevo esta cloaca", y ante la pregunta de cuántos dobles contratos firmó en su carrera de 21 años de profesional, Espinoza respondió que "ninguno" y luego soltó la carcajada.

Afirmó que para evitar esos dobles contratos "tiene que pasar un terremoto en nuestro futbol, para que avance, porque si no se va a caer más. Esa situación es uno de los muchos males que hay que eliminar en nuestro deporte".

En cuanto a la selección mexicana de futbol, se mantiene firme en que Miguel Herrera es el adecuado para dirigir al tricolor en el presente ciclo mundialista.

"Mi gallo es Herrera. Es un técnico con capacidad sobrada y probada. Con años en la Primera División y ya dirigió en la Copa Mundial de Brasil. Fue campeón en la Copa Oro. Tiene buen manejo de grupo y lo sé porque me dirigió en Rayados de Monterrey, cuando me retiré", expuso.

Señaló que "Piojo" Herrera maneja muy bien el vestidor, hace grupo, tiene carácter para dar un grito a cualquiera y ayuda a los chavos y corrige en la cancha. "Es el idóneo, pero hay muchos gustos en el tema de directivos".

Con esa gran opción, comentó que "la gente que manda en el futbol mexicano, de repente le gusta el suspenso, la emoción, las reuniones y las "comiditas" y tener ahí a los medios de comunicación y a la afición".

Aunque aceptó que elegir al nuevo técnico no será sencillo, después de siete mundiales en que México no ha pasado de la segunda ronda. "No es cuestión de dirección técnica, es trabajar más en fuerzas básicas y decirle adiós a los extranjeros que no aportan y dar oportunidad a entrenadores jóvenes nacionales".