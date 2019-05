'Me encanta que les moleste jugar en nuestra cancha': Nicolás Sánchez

El defensa argentino Nicolás Sánchez reconoció que la cancha del 'Gigante de Acero' está en malas condiciones, pero se mostró complacido de que a Tigres les moleste jugar en el estadio de Monterrey

Luego que el brasileño Ricardo "Tuca" Ferretti, técnico de Tigres, calificó como "cochinero" la cancha el estadio de Rayados de Monterrey, el delantero colombiano Dorlan Pabón lamentó que ahora se quejan por cualquier cosa, pues antes jugaban en tierra.

"Tenemos claro lo de la cancha, como los rivales, también sentimos lo que pasa con la cancha, pero donde sea tenemos que jugar, primero jugamos en arena y ahora nos quejamos por cualquier cosa", indicó el jugador del Monterrey.

Será este miércoles cuando el cuadro regiomontano se enfrente como local a los felinos en el encuentro de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2019 y el timonel de los felinos lanzó críticas por el estado del terreno de juego.

El defensa argentino Nicolás Sánchez reconoció el mal estado de la cancha, pero se mostró complacido de que a Tigres les moleste jugar en el estadio de Monterrey.

"Es una realidad, está a la vista, se ve en malas condiciones, pero me encanta que les moleste jugar en nuestra cancha, a mí me pasa todo lo contrario, me encanta jugar en cancha de ellos", afirmó.

"Mañana vamos a salir a jugar en cualquier campo, nos toca este, estamos más acostumbrados a jugar de esta manera y esperamos sacar provecho", acotó en conferencia de prensa.

