Me amenazaron con secuestrar a mi esposa e hijos: Oribe Peralta

Por: Redacción





El futbolista Oribe Peralta fue presentado oficialmente como jugador de Chivas.

Ante las duras críticas que había recibido por abandonar a las Águilas del América el futbolista señaló la inseguridad en la Ciudad de México y una amenaza a su familia como una de las decisiones que lo llevó a decidir a aceptar la oferta de jugar para las Chivas.

"Fue por una situación personal que también me hizo moverme, fue muy fuerte, la verdad, pero creo que muchas personas les pasa esto, creo que no debemos de permitirlo, fue una amenaza fuerte de secuestro hacia mi esposa y mis hijos, fue una de las causas que influyó a que yo estuviera acá pero no fue en su 100 por ciento", dijo Peralta.

El jugador podrá integrarse en la pretemporada de las Chivas del Guadalajara después de que aprobó los exámenes médicos.