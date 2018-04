Matthysse y Pacquiao quieren demostrar su calidad

Notimex - Matthysse y Pacquiao se vieron las caras este miércoles en Manila, Filipinas, para promocionar la pelea que sostendrán el 15 de julio en Kuala Lumpur, donde el "pampero" pondrá en juego el cetro welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).



En su calidad de campeón, la "Máquina" Matthysse (39-4, 36 KO´s) dijo que hará lo necesario para conservar el cinturón, además de recordar que desde el nocaut que recibió del mexicano Juan Manuel Márquez, Pacquiao no es el mismo.

"Evidentemente, sigue siendo un gran boxeador, pero desde que perdió por nocaut ante Márquez no es el mismo. Ya no está en su punto álgido. Yo estoy preparado para pelear a muerte para conservar mi título, él hizo historia en el boxeo, pero ahora me toca a mí", apuntó el sudamericano.

Pacquiao (59-7-2, 38 KO´s), por su parte, se mostró seguro y confiado rumbo a la pelea que marcará su regreso al ring desde julio de 2017, cuando perdió ante el local Jeff Horn en Brisbane, Australia.

"Elegimos pelear con Matthysse porque es un gran boxeador y tiene agallas. Este 15 de julio intentaré demostrar que Manny Pacquiao no está acabado", dijo el asiático, quien ya no contará para este pleito con el entrenador Freddie Roach.