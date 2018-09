Marcelo cierra las puertas a Juventus; seguirá en Real Madrid

Notimex - El defensa brasileño Marcelo Vieira mandó un mensaje de tranquilidad a Real Madrid al expresar su deseo de continuar en el club del balompié español, por lo que le cerró las puertas al italiano Juventus de Turín.



Ante la marcha del portugués Cristiano Ronaldo a la "Vecchia Signora", de inmediato surgieron los rumores de que el lateral brasileño también acompañaría al luso al futbol italiano, algo que de inmediato descartó.

"He visto muchas tonterías, pero como he dicho, estoy ilusionado como Vinicius, como si tuviera 18 años. Me quedo aquí hasta el final", aseguró el brasileño.

El lateral izquierdo se dijo enfocado y comprometido con los "merengues", donde partido a partido busca demostrar que su nivel es apto para defender estos colores.

"Sigo haciendo mi trabajo. Todas las temporadas tengo que demostrar lo que soy, lo que hago. Todos los años disfruto de cada momento, de jugar en el Madrid, del vestuario, de cada entrenamiento. Dejo todo en el campo. Hago todo lo posible para que el Madrid haga feliz a la afición, para que esté siempre arriba, que es donde tiene que estar".

Entrevistado en Real Madrid TV, Marcelo remarcó: "Estoy muy contento en el Madrid, la gente sabe que es mi casa, tengo muchos años de contrato todavía, soy muy feliz aquí. Para mí es el mejor club del mundo, siempre quiero jugar en el mejor club del mundo".

"Es bueno tocar este tema porque desde que he venido siempre hay rumores y para mí ha sido muy difícil demostrar que quiero estar, que puedo estar en el Madrid, que doy el máximo para jugar en el mejor club del mundo", dijo el futbolista que llegó al club madridista en 2006.