Maradona da marcha atrás y asegura estar a muerte con Dorados

El argentino Diego Armando Maradona dio marcha atrás a sus declaraciones acerca de que abandonaría la dirección técnica de Dorados de Sinaloa y manifestó estar a muerte con el equipo

Azteca 7 Deportes - 19/04/2019 07:23 a.m.



EFE - Diego Maradona señaló el pasado 6 de abril que su presencia en el cuadro de Sinaloa ocasionaba decisiones arbitrales en su contra y por eso dejaría al equipo, sin embargo, al vencer en el juego de ida de los cuartos de final a Sonora, argumentó lo contrario.



"Tengo que hablar con Jorge Alberto Hank, el dueño del equipo, porque poseo ideas para el próximo torneo con Dorados. Cuando venga a Culiacán podré exponer mis planes porque estoy apegado a Dorados y, sobre todas las cosas, a muerte con mis jugadores que nunca fallan", señaló el estratega.



Los Dorados vencieron anoche 1-0 al Cimarrones de Sonora en el partido de ida de los cuartos de finales del Ascenso y el Maradona mostró su complacencia con el resultado, a pesar de que criticó la postura del técnico rival, Isaac Morales.



"Tuvimos la pelota pero no la supimos administrar. Ellos no querían jugar, vinieron sólo a presentarse, con respeto al colega que hace lo que puede. Aunque se nos complicó el juego, gracias al gol de Amaury Escoto pudimos abrir el marcador y vamos al juego de vuelta con una ventaja que significa mucho", agregó.



Sin embargo, el "pibe de oro" no cantó victoria anticipada porque falta el juego de vuelta en calidad de visitante y prefirió tomar con cautela el marcador a favor y poner todas las fichas en la unión que ha hecho en Dorados.



"Sería exagerado decir que ya estamos pasando el turno sin haber jugado, faltaría el respeto a mi colega y a los jugadores de Sonora. Jugaremos la clasificación como lo hicimos en la ida", señaló.



Maradona dijo que siente seguridad porque ha podido corregir errores del torneo anterior y cuenta con jugadores con funciones en diversos sectores del campo.



"Tenemos variantes. El año pasado nos faltaba tener un jugador titular y un suplente por puesto; Ahora conseguimos futbolistas que tapan agujeros que el año pasado no podíamos porque eran zurdos o derechos. Hoy tenemos opciones", concluyó.