Mantiene Jesús Molina ilusión de regresar al Tri

Notimex - El mediocampista de los Rayados de Monterrey Jesús Molina mantiene la ilusión de formar parte de la Selección Mexicana rumbo a la próxima Copa del Mundo Qatar 2022, por lo que aclaró que luchará al máximo por tener continuidad con su equipo para ser llamado.

"Primero que nada me debo seguir preparando, he estado en procesos anteriores y debo de seguir demostrando día a día que tengo hambre de triunfo, que necesito ser mejor cada día para aparecer en una selección que seguramente tendrá un buen proceso para el próximo Mundial.

"No me queda más que entregarme al máximo como siempre lo he hecho, buscar un lugar en mi equipo, porque el ser constante en tu club, el ser titular, es lo que te dará los posteriores llamados, así que no queda más que eso, trabajo y no hay de otra", declaró.

Molina ha formado parte de la selección anteriormente y ahora su mira es estar en el siguiente proceso; pero por lo pronto, el jugador está concentrado con los Rayados de Monterrey para encarar el último compromiso de la fase regular del certamen, en el cual recibirán a los Rojinegros del Atlas.

La inclusión de Molina en ese cotejo será decisión del entrenador uruguayo Diego Alonso, luego de que ya superó una lesión y está a disposición del cuerpo técnico para ser contemplado.