Manny Pacquiao volverá a subirse al ring

Azteca Deportes

Por:

Uno de los regresos más esperados a los encordados finalmente se cerró. Manny Pacquiao volverá a pelear y lo hará ante el campeón mundial welter de la AMB, Lucas Matthysse.

El combate se llevará a cabo en Kuala Lumpur, Malasia, el próximo sábado 14 de julio, así lo dio a conocer Óscar de la Hoya a través de su cuenta oficial de Twitter. Después de que se habló de muchos posibles rivales para el filipino, el argentino fue el elegido.

‘El Pacman’ estará de vuelta en el ring un año después de su derrota ante Jeff Horn, llevada a cabo el 2 de julio del 2017 en Brisbane, Australia. Matthysse, por su parte, viene de vencer a Tewa Kiram en Inglewood, California, por la vía del nocaut.

"Orgulloso se anunciar que el campeón mundial welter de la AMB, Lucas Matthysse, expondrá su título ante Manny Pacquiao en Kuala Lumpur, Malasia el 14 de julio", escribió De La Hoya.

Signed, sealed, and delivered: Proud to officially announce that WBA welterweight world champion @MatthysseLucas will put his title on the line against @mannypacquiao in Kuala Lumpur, Malyasia on Saturday night July 14 (US time).