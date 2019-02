Maestra denuncia a exestrella de la NBA por agresión sexual

Azteca 7 Deportes - 26/02/2019 08:20 a.m.

EFE - El exbase estrella de la NBA, Mike Bibby, se encuentra bajo investigación de la Policía de Phoenix después de que una profesora le denunciase por una presunta agresión sexual, de acuerdo a la información ofrecida la pasada noche por el periódico "Arizona Republic".



Bibby, de 40 años, que actualmente entrena al equipo de baloncesto de la Escuela Secundaria Shadow Mountain de Arizona, está bajo investigación luego de las acusaciones de agresión sexual y acoso de una profesora que trabaja en el mismo centro escolar.



El Distrito Escolar Unificado de Paradise Valley confirmó en una declaración que la policía de Phoenix está investigando las denuncias contra Bibby y que el distrito había estado en medio de una investigación interna sobre las mismas denuncias.



Una orden de restricción obtenida por "The Arizona Republic" detalla las reclamaciones. El documento muestra que la Corte Municipal de Phoenix concedió la orden el pasado 22 de febrero.



La maestra afirma que, en febrero de 2017, Bibby la agarró por la cintura y la metió en su auto cuando se encontraba en el recinto de la escuela, frotando sus genitales contra ella y acariciando su cuerpo.



Bibby se negó a comentar y remitió preguntas a su abogado, Donald Harris, quien negó todas las acusaciones que se han presentado contra el exbase estelar de los Kings de Sacramento.



"Puedo decir con bastante certeza que este supuesto incidente no ocurrió y se mostrará en el futuro", destacó Harri. "Michael Bibby no participó en ninguna agresión sexual de ninguna manera o forma que fue alegada por esta señora hace dos años".



El distrito ha sabido acerca de la reclamación por más de una semana, según su declaración. La maestra lo informó al oficial de recursos humanos de la escuela el pasado 13 de febrero, de acuerdo con la orden de restricción.



El pasado sábado, Bibby llevó al equipo de baloncesto masculino "varsity" de Shadow Mountain a su cuarto campeonato estatal consecutivo. Durante sus seis años en Shadow Mountain, el equipo ha ganado cinco títulos estatales.



Bibby como estudiante de secundaria en 1996 jugó en el primer equipo de baloncesto del campeonato estatal de Shadow Mountain. Luego pasó a la Universidad de Arizona, donde en 1997 ayudó a llevar a los Wildcats a su único campeonato nacional.



Luego se presentó al profesionalismo y en el sorteo universitario de 1998 fue elegido con el número dos de la primera ronda por los Grizzlies de Vancouver, quienes en el 2001 lo traspasaron a los King, con quienes jugó siete temporadas, hasta el 2008, siendo clave en el cinco titular, que bajo el entrenador Rick Adelman se convirtieron en el equipo que mejor baloncesto hizo en la NBA.



Uno de los compañeros de Bibby fue el expívot serbio Vlade Divac, actual gerente general de los Kings.



Al concluir la temporada 2007-08, Bibby fichó por los Hawks de Atlanta con quienes jugó hasta la del 2010-11, que la compartió con los Wizards de Washington y Heat de Miami.



Hasta que en la del 2011-12 ya como jugador de los Knicks de Nueva York fue la último que compitió de profesional.EFE



Bibby también formó parte del equipo nacional de Estados Unidos con quien ganó la medalla de oro en el FIBA Americas Championship del 2003 que se jugó el 2003 en San Juan (Puerto Rico).