Lopetegui responde a crítica de Messi sobre el Real Madrid

Lionel Messi aseguró que el Real Madrid era "menos bueno" con la salida del portugués Cristiano Ronaldo, a lo que el técnico Julen Lopetegui respondió que tiene un plantel en el que confía plenamente para responder a las exigencias.

"No dudaría de los jugadores del Madrid ni un segundo. No voy a catalogarlo", aseguró el estratega en entrevista, donde además reveló que en ningún momento habló con Ronaldo para evitar su salida del equipo, pues ya tenía tomada su decisión.

"No hablé con él (CR7), cuando yo llegué él ya había mostrado su interés en irse claramente y el club, por el jugador que ha sido en el equipo, quería facilitar, permitir ese deseo que él tenía. Yo respeté esa estrategia que ya estaba tomada", afirmó.

Sobre su favorito para el premio FIFA The Best, Lopetegui no dudó en elegir al mediocampista blanco, Luka Modric, quien fue pieza clave para la obtención del título de la UEFA Champions League y el subcampeonato de la Copa del Mundo con Croacia.

Respecto a la controversia que existe en cuanto al portero titular del equipo con la llegada de Thibaut Courtois, el estratega afirmó: "Estamos encantados con los porteros que tenemos... la portería estará bien cuidada. Tenemos soluciones, no problemas en la portería.