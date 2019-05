Lionel Messi pide olvidar semifinal ante Liverpool

Notimex -

El argentino Lionel Messi, delantero de Barcelona de España, pidió olvidar la eliminación en semifinales de la Champions League ante Liverpool de Inglaterra y concentrarse en la final de la Copa del Rey ante Valencia.

"Fue un golpe muy duro lo que recibimos de Liverpool; nos costó levantarnos, como se vio en el siguiente partido; tenemos que separar, mañana es una final y debemos tener la cabeza ahí, vivirla, no pensar en nada más", señaló en conferencia de prensa.

Aseguró que el conjunto "blaugrana" no compitió en el partido que se disputó en Anfield, por lo que deben disculparse por la falta de futbol y no por perder el cotejo, por lo que no ganar la Copa del Rey sería mucho peor.

Sobre los rumores sobre una posible salida del técnico español Ernesto Valverde manifestó que le gustaría que continuará, "el año pasado hicimos el doblete y este año podemos hacer otro".

Además, resalto que no estuvo muy al tanto de las críticas al estratega y considera que su trabajo ha sido impresionante.

En su primer año como capitán, calificó la temporada como espectaculares gracias que ganaron la Liga de España y jugarán la final de la Copa del Rey, pero la derrota contra Liverpool estropeo un poco la campaña.

"La Pulga" espera un partido muy complicado ante Valencia, ya que ambas escuadras se conocen bien lo que la convierte en una final muy pareja y el equipo "ché" puede hacerles daño.

Sobre la posible llegada al club del delantero francés Antoine Griezmann se negó a opinar; mientras que su compañero el defensa español Gerard Piqué apuntó que deben buscar talento para ganar títulos, como el joven holandés Frankie De Jong, quien ha mostrado un buen nivel.

El estadio Benito Villamarín vivirá la final de la Copa del Rey entre el conjunto catalán y el Valencia este sábado 25 de mayo en punto de las 14:00 horas tiempo del centro de México.