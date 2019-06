Liberan a Platini tras ser detenido por caso de corrupción

Azteca 7 Deportes - 19/06/2019 07:09 a.m.

AP -

Después de un día de interrogatorio policial centrado en su antigua labor como importante ejecutivo del futbol, Michel Platini fue puesto en libertad sin cargos el miércoles de madrugada y dijo haber encontrado la experiencia dolorosa dado "todo lo que he hecho" por el futbol.

El expresidente de la UEFA, el organismo que dirige el futbol europeo, fue citado el martes por la mañana para declarar en un caso de corrupción en Francia sobre la adjudicación del Mundial de 2022 a Qatar. Esperaba declarar solo como testigo, como hizo 18 meses antes.

"Llegué y de inmediato me detuvieron. Duele. Duele por todo en lo que puedo pensar, todo lo que he hecho. Duele, duele. Pero después de todo, hicieron su trabajo y entonces intentamos responder a todas sus preguntas", comentó.

El exmediocampista de Francia y la Juventus dijo que los investigadores le habían preguntado sobre varios torneos, como la Eurocopa de 2016 y los mundiales de Rusia en 2018 y Qatar en 2022. Platini participó en los procesos para elegir la sede de esos campeonatos cuando era presidente de la UEFA y vicepresidente de la FIFA, que regula el fútbol mundial. Los investigadores también preguntaron por el club francés Paris Saint-Germain, comprado por Qatar en 2011.

"Fue largo, pero dado el número de preguntas no podía ser de otra manera", dijo Platini, añadiendo que se sentía "en paz".

"Me siento totalmente ajeno a estos asuntos. Este es un tema antiguo, ya lo saben, lo hemos explicado. Siempre me he expresado con plena transparencia en todos los periódicos. Eso es todo, continúa, investigan, buscan", añadió.

Otra persona detenida el martes y liberada más tarde fue Sophie Dion, asesora deportiva en el gobierno del expresidente de Francia Nicolas Sarkozy. Claude Gueant, exsecretario general del palacio del Elíseo bajo el mandato de Sarkozy, fue interrogado como testigo sin ser detenido.