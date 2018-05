Lesión de peleador aterra a internautas

Redacción

Jerome Rivera, peleador de artes marciales mixtas, tuvo una horrible lesión en su brazo derecho. En la opinión de muchos, es la lesión más perturbadora que se ha visto la historia de este deporte.

Los hechos sucedieron en un combate del torneo Legacy Fighting Alliance 39, cuando el peleador Brandon Royval le asestó un fuerte golpe a Rivera, provocando una hórrida dislocación en su brazo derecho.

Las perturbadoras imágenes muestran como Rivera intentó alejarse de su rival que continuaba conectándole una serie de puñetazos y puntapiés.

Finalmente, el árbitro detuvo el combate otorgando la victoria a Royval por nocaut técnico habiendo transcurrido apenas 42 segundos de haber iniciado el combate.

Tras ser difundido en las redes sociales, el video ha causado repulsión de muchos internautas debido a las grotescas imágenes que muestra.

(Con información de Russia Today)

Well this just happened at #LFA39... ???? @LFAfighting @brandonroyval pic.twitter.com/7QgERTvczT