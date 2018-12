Les da lo mismo si los ponen o no como favoritos

Leonel Vangioni señaló que a Rayados no les preocupa que Cruz Azul sea considerado el favorito para avanzar a la final, luego de haber terminado de líder la fase regular del torneo

Notimex - El defensa argentino Leonel Vangioni aseguró que la final de la pasada Copa MX no tiene nada que ver con las semifinales del torneo Apertura 2018, por lo cual se mostró confiado en que Rayados de Monterrey conseguirá un buen resultado este miércoles ante Cruz Azul.

"Es un partido diferente, el encuentro de la final ya pasó, tenemos que mirar para adelante, tenemos un partido lindo mañana y esperamos lograr un resultado positivo, nos conocemos, nos hemos enfrentado".

Agregó que "Cruz Azul es un rival difícil, tiene jugadores desequilibrantes, pero tenemos nuestra localía a favor y tenemos que sacar un resultado positivo para llegar a la vuelta lo mejor posible. El partido de hace un mes no influirá en el de mañana".

Se debe recordar que La Máquina derrotó en la final de la pasada Copa MX Apertura 2018 a los Rayados y ahora se medirán en las semifinales del presente certamen del futbol mexicano.

Vangioni estableció que a ellos no les preocupa que el conjunto Celeste sea considerado el favorito para avanzar a la final, luego de haber terminado de líder en la fase regular.

"En estas semifinales hay grandes equipos y nosotros tenemos un objetivo claro, nos da lo mismo si nos ponen o no favorito, ser favorito no quiere decir que serás campeón, no nos preocupa", indicó.

El sudamericano añadió que el plantel está listo para encarar este compromiso, en el que esperan tomar ventaja para buscar su pase en el cotejo de vuelta que se disputará el próximo sábado en el estadio Azteca.

"Nos sentimos con fuerza para el partido de mañana, no podemos pensar en la final sin jugar la semifinal, el más importante es el de mañana, no se va a definir, pero debemos tener la mente al 100 por ciento", dijo.

"De Cruz Azul todo lo conocen, tienen jugadores desequilibrantes, pero tenemos con qué preocupar al rival, encontrando el juego que queremos podremos lastimar a Cruz Azul, debemos tener recaudo porque de mitad de cancha para adelante te lastima", concluyó.