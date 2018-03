LeBron James supera el récord de Michael Jordan

Redacción

Tras el partido en Cleveland y New Orleans, LeBron James quedó registrado en la historia del baloncesto como el hombre con más partidos consecutivos anotando en dobles dígitos.

Cuando James logró alcanzar los 867 partidos consecutivos desplazó al mítico jugador de los Bulls, Michael Jordan quien a lo largo de su ilustre carrera logró conseguir 866 partidos encestando anotaciones dobles.

Como dato curioso, cabe destacar que James batió el récord de Jordan ante los Charlotte Hornets, franquicia de la que actualmente Michael Jordan es dueño.

Actualmente es complicado que algún jugador supere el nuevo récord de LeBron James, debido a que el que más se ha acercado a la marca ha sido Kevin Durant, quien logró la cifra de 562 partidos, sin embargo, rompió la racha el 27 de febrero del año 2017.

Sólo LeBron James sabe dónde terminará su buena racha de 867 partidos que comenzó hace más de 10 temporadas durante el año 2007.

(Con información de La Vanguardia)

Congrats to @KingJames of the @Cavs on setting the new record for consecutive games with double-digits! #ThisIsWhyWePlay #AllForOne pic.twitter.com/ImSMu97tbc