Le pide el divorcio a su mujer por hablar mal de Messi

Un residente de la ciudad rusa de Cheliábinsk, en los Urales, pidió el divorcio a su mujer después de 14 años de matrimonio luego de una acalorada discusión sobre las cualidades futbolísticas del astro argentino Lionel Messi, informaron hoy medios locales

Azteca 7 Deportes - 03/07/2018 03:45 p.m.



EFE - Según el periódico Argumenti i Fakti, el hombre festejó con mucho ímpetu la victoria de la Albiceleste sobre Nigeria que permitió a Argentina pasar a los octavos de final del Mundial de Rusia, y se convirtió en el blanco de burlas de su mujer.



"Desde el inicio del Mundial, me pinchaba con que Messi juega mal y no pudo siquiera marcar el penalti contra Islandia", relató el aficionado.



Tras la enésima afrenta sobre la estrella del Barcelona "y sus cualidades deportivas", el admirador de Messi recogió sus cosas y se marchó de casa.



"No me pude contener y le dije todo lo que pienso sobre el guaperas de Cristiano Ronaldo, la selección portuguesa y los clubes que le gustan a ella. Luego cogí mis bártulos y me fui para siempre", contó el marido despechado.



Al día siguiente, el hombre solicitó oficialmente el divorcio de su mujer ante el registro civil.



La pareja se conoció en un bar de Cheliábinsk durante uno de los partidos del Mundial de 2002, que organizaron conjuntamente Japón y Corea del Sur, y desde entonces eran inseparables pese a tener gustos deportivos dispares.



Argentina se despidió del Mundial de forma prematura tras perder 4-3 ante Francia en los octavos de final.