'La verdad es que no es mi hija', la sorprendente respuesta de un futbolista

Curicó Unido derrotó 2-0 a Unión La Calera, duelo clave por el no descenso en el balompié chileno, en donde el delantero Ricardo Blanco anotó uno de los goles.

Al finalizar el partido, el atacante fue requerido para una entrevista tras su destacada actuación.

Durante la charla, el reportero le preguntó por su hija a lo que Blanco respondió: "La verdad es que no es mi hija, tengo que decirlo. O sí, no sé, creo que sí. Es rubia, viste lo que soy yo. Gracias futbol. Mirá si era obrero, ni en pedo me toca esa mujer y esta hija", bromeó.