Juninho analizará en breve si se retira

Notimex - En el presente Torneo Apertura 2018 ha tenido poca actividad con los Tigres de la UANL y ante ello el defensa Juninho aseguró que será en los próximos meses cuando analizará si sigue en el futbol o dice adiós a las canchas.

"Ya tomaré la decisión en unos meses, tengo contrato hasta diciembre, he pensado, sigo bien físicamente, pero terminando el torneo platicaré con mi esposa y mis hijos para tomar la decisión si quiero y puedo seguir jugando", dijo.

El jugador resaltó que "lo más importante es si me siento bien y después platicar con Tigres y ver si ellos tienen el deseo de que siga, pero primero a disfrutar este tiempo que me queda, tengo contrato hasta diciembre".

Sobre el hecho de que ha tenido poca actividad con el equipo durante el presente certamen, declaró que no está acostumbrado a esa situación, pero que respeta la decisión del técnico Ricardo "Tuca" Ferretti.

"Tranquilo, como siempre tomándolo con profesionalismo, como siempre ha sido mi carrera, apoyando a mis compañeros, siempre estar listo y si me toca o no, perfecto, no me gusta estar fuera, siento que tengo la capacidad de seguir jugando y trabajo día a día para recuperar mi lugar, es una cosa nueva para mí, no estoy acostumbrado", indicó.

Juninho añadió que sabe que ante sus compañeros tiene una responsabilidad y por ello debe cuidar sus actuaciones dentro del terreno de juego, e insistió que él solo sigue con su trabajo para tratar de recuperar su sitio en el cuadro titular.

Sobre la polémica existente del clásico regiomontano y si es más importante haberle ganado una final a Rayados de Monterrey o que Tigres haya descendido a manos del conjunto regiomontano en 1996, el jugador indicó que el título es lo más relevante.

"Cuando llegué en 2010, Rayados venía en una racha muy buena, conquistando títulos importantes y afortunadamente dimos la vuelta en todo esto, logramos el partido más importante en la historia de estos Clásicos", mencionó.

"Yo prefiero ganar un campeonato, no hay ninguna sombra de duda. Por supuesto que ganar una final es mucho más importante", manifestó el jugador de origen brasileño y naturalizado mexicano.