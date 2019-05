Juanfran se despide del Atlético de Madrid

EFE -

El lateral Juanfran Torres se despidió este jueves del Atlético de Madrid, después de ocho temporadas y media en el club rojiblanco, en un acto en el que recordó que vino "un vikingo y se va un indio", en alusión a su formación como futbolista en la cantera del Real Madrid.

"Yo vengo de un pasado madridista, con un papá madridista, y al que en seguida le transformé a rojiblanco, transformé a toda mi familia, mis amigos, mi entorno. El otro día leía una cosa muy bonita, que vino un vikingo y se va un indio, y tiene toda la razón, soy indio ahora y siempre, hasta el último día que esté en este mundo", manifestó el jugador alicantino.

El lateral afirmó que su objetivo es "volver pronto" a la que dijo que es su "casa", en la que ha pasado años "maravillosos, increíbles, los mejores" de su carrera, aunque también ha "sufrido mucho".

"Han sido años donde han pasado muchas cosas, pero lo que más me llevo es el corazón de todas las personas con las que he trabajado, los atléticos que me quieren y me respetan, es un orgullo que la gente piense que soy una leyenda de este gran club", añadió.

El lateral agradeció al consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, y al entonces director deportivo, Jesús García Pitarch, que pensaran en él en enero de 2011 para incorporarse al Atlético, una decisión que afirmó que "le cambió la vida".

Juanfran continuó agradeciendo a compañeros, entrenadores -recordó a Gregorio Manzano, el primero que le cambió la posición para ser lateral "gracias a esa posición he ido a la selección", añadió- e incluso utilleros y empleados del club.

También se dirigió a su familia, recordó a su padre, y tuvo unas emotivas palabras para su hijo mayor Óliver, que juega en los benjamines del club, al que deseó que pueda "vestir esta camiseta algún día".

Juanfran se despidió en un acto en la sala de prensa del estadio Wanda Metropolitano, con la presencia de varios jugadores del primer equipo como Koke Resurrección, Diego Godín, Antoine Griezmann, Saúl Ñíguez, Rodrigo Hernández Antonio Adán, el segundo entrenador rojiblanco, el argentino Germán Burgos, el presidente rojiblanco Enrique Cerezo y el consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín.

El presidente rojiblanco definió la carrera del lateral en el Atlético en dos palabras "entrega y compromiso", dijo que ha sido un ejemplo, recordó que todos han "llorado con Juanfran" en los títulos y las derrotas (suyo fue el penalti fallado en la final de la Liga de Campeones perdida en Milán 2016 contra el Real Madrid).

"Recuerdo el día en que debutaste, en el Santiago Bernabéu, fue un partido que acababas de llegar de Pamplona. Te dije que serías importante y serías internacional, todo esto se ha cumplido y sobre todo has cumplido por este tu gran equipo y tu gran casa", añadió Cerezo.