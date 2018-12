José Canseco se postula para un puesto en la Casa Blanca

AP - El ex toletero de las Grandes Ligas presentó su candidatura a un puesto importante en la Casa Blanca, tuiteándole el miércoles al presidente Donald Trump: "necesita un bash brother para Jefe de Despacho" (Bash Brothers es como se conocía a la dupla de José Canseco y Mark McGwire cuando ambos jugaban para Oakland).

Canseco le dijo a Trump que él tiene ya "un plan secreto de reorganización". Sugirió que Trump le envíe un mensaje directo, con el hashtag yeswecanseco.

Canseco no es extraño en Washington. En el 2005 declaró ante el Congreso en las audiencias sobre el uso de esteroides en el béisbol.

Canseco bateó 462 jonrones en 17 campañas en las Grandes Ligas. Jugó para siete equipos entre 1985 y el 2001 y fue el Jugador Más Valioso en 1988 cuando estaba con Oakland.

La decisión de Trump de quién remplazara al saliente jefe de despacho John Kelly es esperada para el final del año.

Hey little buddy @realDonaldTrump u need a bash brother for Chief if Staff. Got a secret reorg plan already. Also worried about you looking more like a Twinkie everyday. I will buff you up daily workouts. DM me. #yeswecanseco