Jordi Alba regresa a la selección de España

Azteca 7 Deportes - 08/11/2018 10:44 a.m.

Notimex - Desde su llegada a la selección nacional, Luis Enrique dejó fuera de la convocatoria al lateral izquierdo del Barcelona en dos ocasiones, pero decidió brindarle una nueva oportunidad debido al buen desempeño mostrado con el club catalán al llevar esta temporada dos goles y seis asistencias en 15 partidos.

"No tengo que normalizar nada con Jordi Alba. Vendrán todos y les saludaré, les daré la bienvenida y no tengo nada qué aclarar. Vendrá gente nueva que saludaré. Mi trabajo es tomar decisiones y no verme afectado con mi relación personal con los jugadores. Los futbolistas lo tienen que entender", declaró el técnico de 48 años.

El próximo jueves 15 de noviembre, La Roja enfrentará a la selección de Croacia como visitante en la Liga de las Naciones, en Zagreb, partido en el que debe ganar si quiere depender de sí misma para acceder a la Eurocopa 2020.

Respecto a las nuevas caras en la lista de "Lucho", los jugadores que recibieron su primer llamado con La Furia Roja fueron el defensa Mario Hermoso y el mediocampista Brais Méndez.

Por otro lado, algunos jugadores reaparecerán con España tras algunos años de no ser considerados, como el defensor Diego Llorente y el centrocampista Pablo Fornals, quienes no habían sido convocados desde 2016.

Otro caso corresponde al zaguero central Íñigo Martínez, quien no ha jugado un partido oficial con la selección español desde 2013.

Además, regresan los mediocampistas Isco Alarcón y Sergi Roberto, quienes estuvieron ausentes de la última convocatoria por lesión.

Entre las ausencias más destacadas, están las de los lesionados Koke, Thiago Alcántara y Diego Costa, mientras que Nacho Fernández, Marc Bartra, Raúl Albiol, Paco Alcácer y Marcos Alonso quedaron fuera por decisiones técnicas.

Después de su visita a Croacia en Zagreb, España encarará a Bosnia y Herzegovina en partido amistoso a celebrarse en el estadio Gran Canaria de Las Palmas el 18 de noviembre.

Lista de convocados:

Porteros: David de Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea) y Pau López (Betis).

Defensas: César Azpilicueta (Chelsea), Sergio Ramos (Real Madrid), José Luis Gayà (Valencia), Jonny Otto (Wolverhampton), Mario Hermoso (Espanyol), Diego Llorente (Real Sociedad), Íñigo Martínez (Athletic Club) y Jordi Alba (Barcelona).

Centrocampistas: Sergio Busquets y Sergi Roberto (Barcelona), Rodri y Saúl Ñíguez (Atlético), Dani Ceballos, Isco y Marco Asensio (Real Madrid), Suso (Milan), Pablo Fornals (Villarreal) y Brais Méndez (Celta).

Delanteros: Morata (Chelsea), Iago Aspas (Celta) y Rodrigo Moreno (Valencia).