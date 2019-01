Jesús Dueñas iría a la banca ante Xolos

El mediocampista de Tigres, Jesús Dueñas, adelantó que podría salir del cuadro titular para el partido de este fin de semana contra Xolos de Tijuana

Notimex - Jesús Dueñas indicó que incluso si en algún momento le toca salir del once no tendría problema, "es primera vez que se juega así con los tres en medio, críticas siempre habrá".

Manifestó que el brasileño Ricardo Ferreti decidió dejarlo en la banca, "hay que respetar, ver cómo funciona el equipo el fin de semana jugando un 4-4-2, no se sabe todavía, ver las variantes".

Dueñas declaró lo anterior, luego que el equipo de la UANL jugó frente al León, con el que empató a dos anotaciones, con el argentino Guido Pizarro y brasileño Rafael Carioca en el medio campo.

Para el jugador, es una situación entendible que el "Tuca" tome decisiones en su alineación.

"Si me toca ser el sacrificado no pasa nada, seguiré trabajando de la misma forma como siempre me ha gustado, seguiré trabajando para cuando me toque la oportunidad y si no, que sea lo mejor al equipo", mencionó.

Jesús Dueñas agregó que Tigres quedó con una espina clavada por el empate con el cuadro esmeralda en la primera fecha, por lo cual esperan un triunfo contra Tijuana, en la segunda jornada del Clausura 2019.