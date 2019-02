Investiga UEFA a Sergio Ramos por forzar tarjeta amarilla

AP - Sergio Ramos pudiera recibir una suspensión adicional de un partido, para la ida de cuartos de final en la Champions, si la UEFA decide que la falta del defensor a los 90 minutos en la victoria de 2-1 sobre Ajax el miércoles fue deliberada en busca de la tarjeta amarilla.

La UEFA dijo que "se inició una investigación disciplinaria".

La entidad rectora del fútbol puede imponer un castigo adicional a los jugadores que busquen forzar una suspensión por acumulación de tarjeas amarillas, asegurándose de que son cumplidas en un partido menos importante.

Luego que el Madrid anotó el tanto de la victoria a los 87 minutos en la de ida de octavos, Ramos cometió una fuerte falta sobre Kasper Dolberg, del Ajax.

Su tercera tarjeta amarilla en la competencia le suspende para el partido de vuelta, en el que el Madrid es favorito. Ramos entonces podría jugar en cuartos de final con un expediente disciplinario limpio.

Ramos admitió sus intenciones en una entrevista tras el partido, aunque después se retractó en Twitter.

"Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de ´Champions', y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos", escribió Ramos en Twitter.

El comité disciplinario de la UEFA introdujo la regla luego de incidentes previos relacionados con jugadores del Madrid, incluyendo a Ramos, y la usó para suspender a Dani Carvajal para las dos ruedas de octavos de final la campaña pasada.