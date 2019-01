Inicia Funes Mori proceso de naturalización con un anhelo que le agradaría cumplir

Rogelio Funes Mori reveló en exclusiva que inició su proceso de naturalización, ya que ve con buenos ojos jugar para la Selección Mexicana de futbol

Gerardo Suárez



Vestir de verde, blanco y rojo, un anhelo que le agradaría cumplir a Rogelio Funes Mori... y motivos tiene para hacerlo.

Al ´Melli´, quien está por cumplir cuatro años en México, le seduce la idea de jugar bajo el mando de Gerardo ´Tata´ Martino con el Tri y, lo más importante, defender a un país en el cual ha adoptado como una segunda casa y que, incluso, le ha dado un heredero.

Es por eso que el dorsal ´7´ rayado se encuentra realizando el proceso de naturalización, mismo que está cerca de culminar.

"He hablado con el club para que me puedan ya naturalizar, faltan otros detalles nada más para ya ser naturalizado, pero ya los años los tengo... entonces, la verdad es que si hay una oportunidad me encantaría jugar (con el Tricolor)", reveló Funes Mori en exclusiva.



Cabe mencionar que Funes Mori llegó a disputar un partido con la selección mayor de Argentina, esto en el 2012 ante Brasil; sin embargo, el duelo fue de carácter amistoso, por lo que no sería impedimento para jugar con el Tricolor.

- Julio Furch ya alzó la mano para la Selección Mexicana... ¿y tú?

"A mí me encantaría, obviamente siempre estoy agradecido acá, al país, a la gente mexicana que me sigue, que me tratan con cariño. La verdad que me encantaría, llevó casi cuatro años aquí en México jugando y si me llaman... ¡voy de cabeza!".

- ¿Qué opinión tienes de Gerardo Martino?

"Martino, un gran técnico. Le ha tocado estar en las selecciones de Paraguay, de Argentina. Es un técnico ganador, me han comentado que es una gran persona. Tiene mucho para mejorar, tiene mucho para hacer en la Selección de México, ojalá que lo pueda hacer, lo va a lograr. México tiene muy buenos jugadores y esperemos que lo dejen trabajar bien para que pueda lograr su objetivo".

- Martino ya le abrió la puerta a los naturalizados en la Selección...

"Está buenísimo. México tiene mucha calidad de jugadores y obviamente quizás no les cae bien a los mexicanos eso de los naturalizados, pero lo importante es ayudar y siempre estar agradecido, como les ha tocado a algunos jugadores ser naturalizado y lo han hecho de la mejor manera".