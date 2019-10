Indigna a jugadoras agresión a Sofía Huerta

Notimex -

Tigres Femenil recibió el sábado pasado al Houston Dash en el estadio Universitario para un amistoso que las actuales campeonas del futbol mexicano terminaron ganando 2-1. Sin embargo, el partido pasó a segundo plano cuando se viralizó una fotografía en la que se observa cómo un aficionado toca un seno a Sofía Huerta, futbolista del equipo estadounidense.

La respuesta de los fanáticos no se hizo esperar en redes sociales y aunque Huerta no ha expresado su postura, jugadoras de Tigres y otros equipos mexicanos condenaron los hechos.

La portera felina Ofelia Solís expresó que es importante poner un alto a estas situaciones y su compañera Natalia Gómez Junco redactó que lo ocurrido es inaceptable: "Me duele, me da coraje, me repulsa. Unidos para encontrar al responsable y que esto no vuelva a pasar ni en nuestro estadio ni en cualquier estadio de México".

Verónica Pérez, mediocampista de Tijuana, envió un solidario mensaje a Huerta y coincidió en que esto no puede repetirse en ningún estadio.

Por su parte, Renata Aguirre, publicó que esto sólo provoca que las futbolistas rechacen tomarse fotografías.

"Para que luego las jugadoras no se quieran tomar fotos y personas como esta, se quejen. Fatal. Qué coraje. Imagínense estar en un partido histórico y que Sofía Huerta se quede con el recuerdo del señor imprudente de cuando vino a jugar a México. Qué tristeza", agregó la exfutbolista de Toluca.

Lo sucedido fue denunciado a través de la cuenta de Twitter de @FutFemenilMX, horas después Tigres solicitó ayuda para identificar al responsable e informó que el sujeto será vetado de por vida de todas las instalaciones del club, así como de los partidos varoniles y femeniles.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que abrió una carpeta de investigación para dar seguimiento a los hechos, aunque el organismo encargado de investigar y reunir evidencias será la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos en Contra de las Mujeres.

Sofía Huerta es una futbolista mexicoamericana de 26 años de edad que milita en el Houston Dash de la National Women's Soccer League. Participó en algunos amistosos con la Selección Mexicana; sin embargo, decidió jugar oficialmente con Estados Unidos. La FIFA aprobó su cambio de asociación el 14 de septiembre de 2017 y debutó un día después, enfrentando a Nueva Zelanda.