Hoy Iván Marcone partió de México hacia Buenos Aires

EFE - El centrocampista argentino Iván Marcone partió este sábado de México hacia Buenos Aires para formar parte de Boca Juniors tras un paso de seis meses en Cruz Azul, equipo al que agradeció las oportunidades.

"No fue difícil adaptarme, es un país lindo y mi rendimiento fue bueno, mejor de lo que esperaba. No conseguimos el título de la Liga, que era lo más importante, pero en todos los sentidos me voy contento de Cruz Azul, de México en general, siempre voy a estar agradecido con este equipo", dijo.

Al emigrar al Boca, Marcone alcanza a los 28 años el sueño, según comentó, de jugar en un equipo importante de su país.

"Con Ricardo Peláez -presidente deportivo- y Pedro Caixinha -entrenador- me acerqué cuando empezó el interés de Boca Juniors, siempre frontal y sin mentiras. Pudieron entender, se pusieron en mis zapatos y estoy agradecido con ambos. Dejo a un excelente entrenador y un grupo maravilloso tanto en lo humano y deportivo", puntualizó.

Marcone, surgido de Arsenal de Sarandí, se ganó la titularidad y admiración de la gente en el medio año que pasó con Cruz Azul a pesar de no conseguir el campeonato al perder la final del pasado torneo Apertura ante las Águilas del América.

Para el centrocampista era difícil resistir la oferta de Boca Juniors, que desde el 7 de enero empezó gestiones con Cruz Azul para desembolsar ocho millones de dólares por su fichaje.

"Para un jugador argentino fuera del país, que Boca Juniors oferte, es algo irresistible. Primero tengo que rendir en mi nuevo equipo, ganarme un lugar y seguro que vendrán cosas buenas", señaló.

Aunque para un sector de la afición celeste, Marcone desestimó el compromiso con el club, el propio jugador pidió que entendieran sus razones y la necesidad que tiene de triunfar en su país.

"Fue una decisión personal. Para cualquier jugador argentino estar en Boca Juniors significa un reto que debe afrontar si es que hay posibilidad. En mi caso tengo la opción de trascender con un grande del mundo, no es que Cruz Azul sea menos, ya habrá tiempo para explicar algunas cosas y que la afición comprenda mi resolución", agregó.

Ante la salida de Marcone, Cruz Azul tendrá margen de tiempo para contratar a alguien mas para el Clausura y ha puesto la mirada en el volante argentino Matías Kranevitter, jugador del Zenit ruso.