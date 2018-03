Hernán Cristante está arrepentido tras pelea con Miguel Herrera

Notimex - Hernán Cristante, técnico del Toluca, reconoció el error que tuvo en la discusión con Miguel Herrera y que ambos aceptaron, avergonzado por su actuación que espera no repetir.

“Se me fue de las manos a mí, no voy a tocar el tema de Miguel, me enganché en esa tontería de ver quién es más mala leche, quién pegó más; me enganché, no puedo ser reactivo en eso, no voy a juzgar a nadie ni le echaré la culpa a nadie, solo uno es culpable, me avergüenza, no tengo por qué reaccionar así”, dijo.

En rueda de prensa al término del entrenamiento de “Diablos Rojos”, el timonel argentino comentó que luego de su incidente con el “Piojo” habló con él de lo ocurrido.

“Veníamos hablando de lo estúpidos que habíamos sido, que el partido estaba bueno y lindo para estar ahí, seguir siendo parte del juego, solo eso, habíamos actuado mal, solo eso”, comentó.

Debido a esa situación y a que fueron expulsados, ambos recibieron un partido de castigo y no estarán en la jornada 13 del Clausura 2018 de la Liga MX, Cristante cuando su equipo enfrente a Lobos BUAP, confiado de que su ausencia no afectará.

“Esperemos que no afecte, lo bueno de esto es que no jugamos, además el cuerpo técnico está capacitado como yo, la comunicación es directa, tenemos la idea puntual y específica de lo que buscamos, no creo que sea trascendente”, expresó.

Tras el regreso del equipo al trabajo y en espera de que se reanude la actividad por la Fecha FIFA, comentó que sus pupilos tuvieron descanso y regresaron bien, dispuestos a seguir por el mismo camino. “Tenemos que estar mejor teniendo en cuenta que hay gente que está cada vez mejor”.

Finalmente, dijo que la final de la Copa MX es un objetivo y lo buscarán ante Zacatepec, cuadro complicado como todos los que ha enfrentado del Ascenso MX, “ninguno ha sido fácil y éste no será la excepción, tiene buenos jugadores y están bien reforzados con extranjeros, hay que hacer un juego inteligente”.