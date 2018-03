Héctor Moreno fue un error para la Roma

Azteca América - Para la Roma la contratación del defensa mexicano Héctor Moreno fue un error que esperan no volverlo a cometer.

En entrevista para la radio italiana, Ramón Rodríguez, director deportivo del AS Roma señaló, "Aprendí muchas cosas de mis errores, he hecho muchas cosas, pero tenía la capacidad de entender dónde me he equivocado; por ejemplo, Héctor Moreno".

"Estaba convencido de que podía ser útil para la Roma, pero después entendí que no fue así. Aprendí de esto y trataré de no hacerlo más", añadió el directivo.

Héctor Moreno después de jugar 5 partidos con la Roma fue contratado por la Real Sociedad en el mercado de invierno.