"Hay algo raro, quizá deje Dorados": Maradona

ADN 40 -

A una jornada de que termine la fase regular de la Liga de Ascenso MX, Diego Armando Maradona entró en cólera y dejó en duda su continuidad como entrenador del equipo, luego de que su equipo empató 1-1 con los Venados de Mérida.

Los Venados empataron en los últimos minutos del encuentro, situación que aunada a un penal que no le marcaron, lo llevó a molestarse e incluso a pensar que hay una campaña en su contra.

"No me gusta, no soy buchón, no soy policía, no soy nada pero acá hay algo raro. Voy a hablar después con el presidente que termine como termine esto quizá deje Dorados", dijo el estratega argentino.

"Soy Diego Armando Maradona y lo juro por mi viejita que tengo en el cielo que no tengo nada firmado con nadie. Hay un penal muy claro sobre Escoto que no lo cobran porque ustedes mañana van a decir que lo cobró porque era el equipo de Maradona, entonces yo le estoy haciendo un mal a Dorados. Y por eso me voy", agregó.