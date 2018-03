Guardiola asegura que el Manchester muestra su hambre de triunfos

Notimex - Tras ganar en la semana la Copa de la Liga y vencer hoy al Chelsea en el campeonato doméstico por 1-0, dijo que han hecho una semana “fantástica”, porque a estas alturas no se imaginaba que los jugadores estuvieran teniendo el rendimiento que tienen ahora.



"Totalmente top. Tras solo días de ganar al Arsenal hemos mostrado deseo de ganar y compromiso. Hoy hemos jugado con tres jugadores muy ofensivos en el centro del campo y lo hicieron bastante bien", comentó.

“Lo que realmente importa es ser campeón, no los récords. Nunca he hablado con los jugadores sobre los récords. Lo único que quiero ver de mi equipo es que el próximo partido, contra el Basilea, jugamos como hoy. No tenemos que jugar para romper un récord. Son la consecuencia de lo que haces, pero no te debe hacer olvidar el trabajo que tienes que hacer para ganar", explicó.

Guardiola está encantado con el argentino Sergio “Kun” Agüero, quien tiene su mejor versión desde que entrena al equipo; además, comparado con la temporada anterior ve al City en términos generales más compenetrado y con mayor confianza, “jugando sabiendo lo que tiene que hacer y las cosas salen bien”.