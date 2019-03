Gonzalo Higuaín se retira de la selección de Argentina

Notimex -

El delantero Gonzalo Higuaín, quien milita en el club inglés Chelsea, confesó que tras hablar con Lionel Scaloni, técnico de la selección de Argentina, decidió dejar de ser parte del combinado nacional.

"Scaloni me escribió y le dije que la Selección ya está; quiero disfrutar de mi familia y para alegría de muchos y de otros no, mi ciclo terminó, así que ahora se pueden dejar de preocupar si estoy o no", declaró. Higuain.

En entrevista para una cadena televisa argentina, "Pipita" declaró que en su país critican más los goles que falló a los anotados, pues para él, los tantos en las eliminatorias son igual de valiosos que en mundiales.

Expresó que cuando las críticas son hechas con maldad a todo el mundo le duelen y aunque se pueden dimensionar diferente, el ex goleador del Real Madrid confesó que vio más sufrir a su familia, pero se queda con la satisfacción de haber dado siempre lo mejor.

Sobre la pregunta de qué faltó en esta generación argentina para ganar algo, aseguró que sólo fue meter el gol, uno que le tocó y falló, en referencia a la jugada que erró en la final de la Copa del Mundo de Brasil 2014 frente a Alemania.

Comentó que no le sorprende ver que su compatriota Lionel Messi siga intentando triunfar con Argentina porque es un "ganador nato", y mientras quiera, seguirá apareciendo con la Selección.

Gonzalo Higuaín llegó a la "albiceleste" en 2009, desde entonces, jugó 75 encuentros en los que anotó 32 goles; también disputó tres mundiales y anotó cinco veces, el más destacado fue Sudáfrica 2010, cuando mandó el esférico a las redes en cuatro ocasiones.