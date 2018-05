Golovkin noquea a Martirosyan en el segundo round

Redacción

Vanes Martyrosian tuvo una aplastante derrota tras caer noqueado a manos de un implacable gladiador kazajo, Gennady Golovkin.

El combate tuvo lugar durante la noche del sábado en un recinto situado en la ciudad de Carson, California.

Tras noquear a su contrincante en el segundo round, Gennady Golovkin retuvo por vigésima vez su título mundial de peso medio.

En las imágenes del combate puede apreciarse como Golovkin le conecta una ráfaga de puñetazos a su rival que terminó en el suelo incapaz de continuar con la contienda.

El boxeador mejor conocido como GGG tiene un total de 38 victorias, de las cuales, 34 de ellas las obtuvo por la vía del nocaut.

(Con información de Russia Today)

