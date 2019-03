¿Giovani Dos Santos al América? ´El Piojo´ aclara todo

ADN40 -

El técnico de las Águilas del América, Miguel Herrera descartó este viernes la posibilidad de que el delantero Giovani Dos Santos llegue a su equipo, y aseguró que es un deportista fuera de sus intereses.

"No está en mi cabeza, vino a tratarse con el kinesiólogo, no viene al América si lo ven aquí o en el carro, Gio no está en la cabeza de nadie en el América y sólo pienso en el equipo que tengo", mencionó ´El Piojo´.

Durante una conferencia de prensa, Herrera también fue cuestionado sobre la carrera deportiva de Hugo Sánchez y señaló que no es una locura pensar que podría llegar al Real Madrid, tras la crisis que vive el conjunto merengue.

"No está loco, porque es una figura del equipo, si yo digo que estoy para el Real Madrid estaría loco, pero Hugo no, fue la figura de ese equipo se lo ganó por lo que hizo en la cancha", agregó el estratega del América.