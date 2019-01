Gimnasta revoluciona las redes con increíble rutina

Por: Redacción



Katelyn Ohashi, gimnasta y estudiante de UCLA, protagonizó un ejercicio de suelo desenfadado y diferente que está dando la vuelta al mundo y por el que obtuvo un 10 por parte de los jueces, en el campeonato colegial Under Armour´s 2019.

La cuenta de Twitter de la Universidad de UCLA compartió el video que suma más de los 95,000 retuits, más de 404,000 "me gusta" y casi 19,000 reproducciones.

"Un 10 no es suficiente para esta rutina de piso por @katelyn_ohashi", se lee en el tuit.

A ?? isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. ?? pic.twitter.com/pqUzl7AlUA