Ganarle al América viste, pero a un equipo chico: Herrera

Por: Azteca Deportes





aseguró que la prioridad deen la temporada no puede ser vencer al América, como señaló su director deportivo Leandro Augusto, pues considera que es mentalidad de "equipo chico".

"Imagina si la prioridad de tu equipo es ganarle a otro... ya estamos mal. Ganarle al América viste, pero a un equipo chico", aseguró el técnico de las Águilas en la previa al duelo de la Jornada 7 ante el equipo universitario en Ciudad Universitaria.

Agregó que para los llamados equipos grandes del futbol mexicano, su objetivo principal debe ser el título de Liga MX y no sólo vencer a otro rival. "Se debe pensar en el campeonato estando en América, Pumas, Cruz Azul o Chivas. No puede ser prioridad esto".

Sobre la polémica que sigue generando la llegada de Nicolás Castillo al conjunto de Coapa, el Piojo señaló que el chileno llegó al nido porque América lo buscó, no así Pumas. "Los jugadores regresan a los equipos que los fueron a buscar. Nosotros no fuimos a buscar a Layún y está en Monterrey, son las circunstancias que la gente tiene que entender".

Y agregó que "Si Pumas lo quería tanto, lo hubiera vuelto a buscar. No lo querían, Pumas no lo necesitaba, nosotros sí y lo fuimos a buscar. No es traición, cada futbolista es profesional y tiene que presentarse en donde lo quieran, en donde lo busquen".

?? @MiguelHerreraDT en Conferencia de Prensa presentada por @ATTMx

"Hemos estado trabajando muy bien estos días, con la consciencia de que es un partido importante. El orgullo de nuestra afición tiene que estar intacto y tenemos que salir a ganar." pic.twitter.com/BeHGqDQI0p — Club América (@ClubAmerica) 15 de febrero de 2019