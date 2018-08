Futbolista 'la vuela' y mujer recibe balonazo

Redacción

Por:

La mala puntería de un jugador del Burnley FC provocó que una aficionada a dicho club fuese acreedora a un fuerte balonazo en la cabeza.

Dicho infortunio ocurrió al interior del estadio Turf Moor durante una práctica previa a un partido ante el Basaksehir de Turquía en fecha de la UEFA Europa League.

Las inquietantes imágenes ponen en evidencia la fuerza que llevaba el balón al momento del impacto. Sin embargo, se dice que no sufrió ninguna herida de consideración.

Meanwhile at Turf Moor last night...?? #twitterclarets #BurnleyFC @TurfMoorLoyal pic.twitter.com/qvrZwZKajt