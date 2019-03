FIFA busca ampliar Mundial de Qatar 2022 a 48 equipos

AP -

Preocupados por los impedimentos políticos y logísticos, los organizadores de la Copa del Mundo de Qatar planean resistirse en privado a los intentos de la FIFA por expandir a 48 equipos el Mundial de 2022 con la adición de por lo menos otro país del Golfo Pérsico para montar los partidos del torneo, revelaron a The Associated Press personas al tanto de las conversaciones.

El viernes, el presidente de la FIFA Gianni Infantino recibió el respaldo del Consejo del organismo rector del fútbol mundial para seguir adelante con su misión de agrandar el torneo para 2022 de 32 a 48 selecciones, lo que requeriría al menos dos estadios más en al menos un país adicional.

La FIFA y Qatar tienen hasta junio para diseñar una propuesta en conjunto que deberá ser presentada en las reuniones de Consejo y Congreso, a realizarse en París, pero el concepto está atrapado bajo una serie de complejidades a raíz de un bloqueo a Doha de parte de sus vecinos, tensiones subrayadas en un reporte tomado en consideración por el Consejo el viernes.

Durante esta siguiente fase de proceso de consulta, la FIFA se enfrentará con integrantes de la organización del Mundial de Qatar que señalan la existencia de asuntos potencialmente infranqueables como obstáculos para añadir más estadios fuera del país y que esperan que la propuesta fracase, dijo a la AP gente enterada sobre las discusiones. La gente pidió mantener el anonimato debido a que las declaraciones públicas sobre este tema no están autorizadas.

Mientras los funcionarios de Doha involucrados en la Copa del Mundo desean mantenerla como un evento puramente qatarí, la FIFA también negocia a nivel político _teniendo contacto directo con el emir del país, quien no se pronunciado públicamente respecto a la propuesta de expansión.

Qatar trabaja para terminar ocho estadios para un calendario de 64 partidos. El torneo fue postergado de sus fechas usuales en junio/julio a un periodo del 21 de noviembre al 18 de diciembre debido al abrasador calor de verano y lo redujo a 28 días por la interrupción que causa en las temporadas de las ligas europeas.

Ya se había dado luz verde para un Mundial de 48 equipos desde 2026, cuando la cita tendrá a Estados Unidos, Canadá y México como coanfitriones.

The Associated Press relevó el lunes detalles del estadio de viabilidad de la FIFA, en el que se señala que no debe forzarse a que Qatar comparta partidos con Bahréin, Arabia Saudí o los Emiratos Árabes Unidos a menos que esos países reestablezcan relaciones diplomáticas y abrir el espacio aéreo con Doha.

Dada su neutralidad en la situación, Kuwait y Omán han sido mencionadas como las mejores alternativas para montar partidos en 2022, pero la infraestructura de su estadio recibió una sucinta descripción en el informe de la FIFA.

MUNDIAL DE CLUBES

El Consejo avaló la presentación de un torneo piloto en el Mundial de Clubes será ampliado a 24 equipos en 2021, haciendo caso omiso al rechazo en Europa.

"Confiamos que todos los grandes clubes participarán", dijo Infantino. "Los mejores equipos deben estar en esta plataforma mundial... Seguiremos negociando".

Una versión cuatrienal se estrenará en junio y julio de 2021 para reemplazar el actual formato de siete equipos que se disputa al inicio de diciembre.

Horas antes de la reunión, la Asociación de Clubes Europeos (ECA) escribió a la FIFA advirtiéndoles que ninguno de sus miembros participará en 2021. La ECA no tuvo una reacción inmediata tras la decisión.

La misiva, a la que AP tuvo acceso, fue firmado por los máximos ejecutivos de 14 clubes de la elite europea, entre ellos Andrea Agnelli de la Juventus, presidente de la ECA.

Instaron a la FIFA a "posponer toda decisión relacionada al Mundial de Clubes hasta que se hayan respondidos las legítimas inquietudes e intereses de los clubes europeos".

La ECA representa a 232 clubes en Europa.

"Tenemos que cuidar a los futbolistas", dijo el presidente del Barcelona Josep Bartomeu a la AP en la previa de la reunión del Consejo. "Hay que cuidarles en su preparación física y las vacaciones que necesitan para recuperarse tras una temporada. Si el calendario no es modificado, por supuesto que no estaremos de acuerdo".

CALENDARIO

El Mundial de Clubes tomaría las fechas que antes estaban asignadas para la Copa Confederaciones, tradicional ensayo para el país anfitrión un año antes del Mundial.

En 2021, la FIFA anticipa que los partidos internacionales _ incluyendo las eliminatorias mundialistas para Qatar 2022_ del 31 de mayo al 8 de junio. El Mundial de Clubes se jugaría entre el 17 de junio y el 4 de julio. La Copa Africana de Naciones y la Copa de Oro de la CONCACAF se disputarían entre el 5 y 31 de julio. Las temporadas de los clubes europeos suelen arrancar a mediados de agosto.

Según un documento de la FIFA que AP pudo leer, Sudamérica tendrá seis plazas en la primera edición. Otras tres por cabeza serán para equipos de África, Asia y la CONCACAF. Las confederaciones determinarán el proceso de clasificación. Los ganadores de los ocho grupos de tres equipos avanzarán los cuartos de final. Los equipos podrían disputar hasta un máximo de cinco partidos en 18 días.

AUSENCIAS

Infantino confirmó que cinco miembros del Consejo no acudieron a la reunión, el primero de los altos mandos de la FIFA en Estados Unidos desde que la justicia del país detuvo a varios dirigentes de la entidad en 2015 por corrupción.

MUNDIAL FEMENINO

Se ratificó el uso del videoarbitraje en el Mundial femenino que se disputará entre el 7 de junio y 7 de julio en Francia. La tecnología debutó en el Mundial masculino que se escenificó en Rusia el año pasado.