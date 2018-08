Ferretti rechaza entrar en polémica con Caixinha

Descarta Ricardo Ferretti contestar la declaración de Pedro Caixinha, quien en días pasados criticó el hecho de que se le haya considerado al 'Tuca' como candidato para dirigir al Tricolor

Tras las declaraciones de Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, el timonel de los Tigres de la UANL, Ricardo ´Tuca´ Ferretti, dejó en claro que no es algo que le inquiete... y aseveró que cuando a alguien que le salen bien algunas cosas en México se le considera como el Josep Guardiola de este país.

"Si me meto a contestar sería como dar importancia, he visto gente que hacen dos cosas o tres bien y lo ponen como el mesías, el Guardiola... ¿para qué entro el polémica?, cada quien habla lo que quiere.

"Ya se me pasó el tiempo de que uno decía y yo contestaba, los que tiene que decir son ustedes (los medios de comunicación), que diga misa, me vale ma... que hable de esto, ni sé por qué tocó mi tema, si quiere polémica, conmigo no la va a encontrar", manifestó.

Se debe recordar Caixinha criticó a Ferretti en días anteriores y, desde su punto de vista, no deben rogarle para que dirija a la Selección Mexicana, luego que el Tri se quedó sin timonel tras la salida del colombiano Juan Carlos Osorio.

Sobre el incidente entre el portero argentino Nahuel Guzmán y Caixinha, en el cual el guardameta argentino le llamó "bobo, irrespetuoso" al estrategs, Ferretti salió a la defensa del guardameta al decir que se debe investigar bien lo sucedido.

"¿Qué es lo que dijo Caixinha?, investiga (dirigiéndose al reportero), en una discusión los dos tienen que ver algo, investiga qué hizo la otra parte, escucha la otra parte, pregunta a otras personas, ustedes (los reporteros) saben investigar o... ¿nada más te vas con la finta de lo que dijo Nahuel?, si hay un pleito es entre dos", aseveró.

Ferretti habló sobre el hecho de que al final de ese partido charló con Ricardo Peláez, director deportivo de La Máquina, y dijo que fue una plática de amigos, porque con él tiene una buena amistad.

"Tengo una gran amistad con Peláez, fue mi jugador. Somos grandes amigos y tengo un gran aprecio y cariño por él, es un tipazo", agregó tras la práctica que tuvo el equipo en sus instalaciones de Zuazua.