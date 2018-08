Ferretti no piensa que haya crisis

El técnico brasileño no hace alarma por la racha de tres derrotas seguidas de los Tigres en la fase regular del Torneo Apertura 2018 de la liga MX

INFO7 - Luego de las tres derrotas al hilo que llevan los Tigres de la UANL en la fase regular del Torneo Apertura 2018, el técnico Ricardo ´ Tuca´ Ferretti descartó que haya crisis en su equipo, en el que descartó pueda llegar algún defensa como refuerzo, e incluso aseveró que ha sacrificado a su capitán Juninho por una cuestión extrafutbol.

"No, crisis no, son cosas específicas, puntuales... ¿por qué pensar en crisis?, para nada, el ser humano comete errores, cuando lo hacemos en zona de segurridad la probabilidad es grande, hemos tenido detallitos", manifestó.

El timonel de los auriazules aseguró que lo preocupante son las individualidades, porque cuando no logran un buen dsempeño, simplemente no obtienen los resultados que esperan en los encuentros.

"Lo que me preocupa son los detalles individuales, al no ser atinado el aparato o la forma de juego... y todo esto se descompone, espero que seamos más atinados individualmente, porque primero se da un detallito y luego otro.

"Sabemos que cuando se cometen errores en la parte de atrás es más drástico, los delanteros ganan partidos, los defensas ganan Campeonatos, la gente da más valor, habla exageradamente a los delanteros y menosprecian a los defensas", indicó.

Ferretti rechazó que el plantel esté por debajo de su nivel e insistió que en los tres descalabros seguidps que han sufrido en el certamen de la Liga MX han sido algunos errores cometidos por sus pupilos.

"No, no los veo que no estén a un nivel bueno, hemos cometido equivocaciones, el primer partido perdido fue ante Cruz Azul... y es una jugada que dices: ´¿Cómo?´, y pierdes el partido, tal vez no merecíamos ganar, pero ellos tampoco, la gente comenta sólo el resultado; luego Toluca, estábamos ganando el partido, vinieron las expulsiones... y el de ayer (el domingo pasado), ¿qué puedes decir?, cosas individuales", indicó, durante la rueda de prensa.

Sobre la posibilidad de que pudiera llegar un defensa como refuerzo en las próximas semanas, dado que aún no vence el plazo para contrataciones, el timonel lo descartó y dijo: "No, definitivamente no, inclusive estamos por situaciones, necesidades extrafutbol, tenemos que sacrificar a nuestro capitán".