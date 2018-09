Femexfut no debe ´rogarle´ tanto al ´Tuca´, afirma Jesús Ramírez

El técnico mexicano Jesús Ramírez consideró que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) debe definir lo más pronto posible la situación del técnico nacional, sin "rogarle" demasiado al brasileño Ricardo Ferretti, principal candidato al puesto.

"Creo que no hay que rogar mucho, creo que cuando te ofrecen un proyecto como ese, lo analizas y piensas; puede haber circunstancias que te obliguen a pensarlo, la familia, expectativas de vida, parece que el sueño de muchos es el de todos, pero no es así", dijo "Chucho".

Luego de la inauguración de la muestra fotográfica "19S" en Paseo de la Reforma, el campeón del mundo con México Sub 15 en Perú 2005 dejó en claro que "tendría que haber una definición inmediata en la siguiente reunión. Creo que se debe definir, no hay mucho que darle vueltas".

El timonel, quien ya dirigió a la selección mayor, dejó en claro que ocupar ese cargo es un honor y difícilmente se puede decir no, y si la FMF ya eligió al "Tuca", toca al estratega dar una respuesta inmediata.

"Si ya lo eligieron, qué bueno que sea él; fue mi compañero en varios clubes, lleva muchos años aquí, conoce la idiosincrasia del mexicano. Si no quiere o no desea, por alguna razón, ser el técnico, tendría que tener una definición inmediata para que la Federación empiece a buscar a alguien y si es él, tendrá todo el apoyo, creo que lo haría bien".

Aunque es el "Tuca" quien se perfila como la primera opción del organismo rector del balompié mexicano, "Chucho" Ramírez aseguró que a él le gustaría que Miguel "Piojo" Herrera tuviera una segunda oportunidad, pues conoce de sus alcances.

"El Piojo me gusta, lo conozco hace años, sé de lo que es capaz, de qué piensa y cómo lo hace; si me dan a elegir, elijo al Piojo, me encantaría que tuviera una nueva oportunidad, ya con tiempo", aseveró.

Agregó que "ahorita, por decirlo, Tuca tiene mano, está elegido y según esto le están ofreciendo que se quede; es lo idóneo para la Federación, espero que así sea, lo conozco, sé que es un tipo trabajador, creo que lo haría bien".

Y mientras se define quién ocupará de manera permanente el banquillo Tricolor, comentó que una situación obligada es definir un estilo de juego para el equipo nacional, no como en el proceso que a él le tocó vivir cuando en 2008 fue timonel, después de Hugo Sánchez y antes del sueco Sven-Goran Eriksson y de Javier Aguirre, quien dirigió al equipo en Sudáfrica 2010.

"Todos fuimos técnicos diferentes, lo más importante es unificar, qué se quiere. Es el momento de buscar ese estilo, de establecerlo para el futbol mexicano".