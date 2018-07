Fan de los Cubs "robó" pelota a niño; lo atacan internautas

En el partido entre Cubs y Cardinals de ayer domingo, uno de los jugadores lanzó una pelota a las gradas y por lo que se puede ver en un video, parece que un hombre "roba" la pelota a un niño, ambos son fans de los Cubs.

El clip se ha vuelto viral por los comentarios negativos que ha recibido el hombre que "robó" la pelota, aunque otros lo defienden.

Hay quienes ven lo mismo que lo demás, a un hombre que pareciera "quitarle un dulce" a un niño, por otro lado, asistentes del evento que defienden el acto del hombre diciendo que "Él es un buen tipo. Las imagen de él, es incorrecta” y “Se la entregó a su esposa, se tomaron una foto y después se la entregaron al menor. El hombre es genial. Esta historia está mal”, publicaron dos personas en Twitter.

También Jeff Ross, fan del equipo, defendió al hombre, remarcando que el hombre había ayudado al niño a conseguir una bola anteriormente.

Un conductor de SportsTalk Live en Chicago, también comentó que habló con gente del equipo de beisbol y aseguró que el hombre sí ayudó al menor.

Los Cubs, han compartido unas imágenes en Twitter en donde aparece el menor con dos pelotas, una firmada por Javy Baez, y la otra se supone que es la que el hombre le "robó" o consiguió.

A @javy23baez signed ball should take care of it. #EverybodyIn pic.twitter.com/4YzUlG8qfN