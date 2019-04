Evoluciona lesión en la rodilla derecha de Gignac

El Horizonte -

El delantero francés André-Pierre Gignac evoluciona favorablemente de su lesión en la rodilla derecha, pero aún no está listo para reaparecer con los Tigres de la UANL, por lo que al menos estará otra semana fuera de actividad.

Ricardo "Tuca" Ferretti, técnico de los felinos, expresó que "inició rehabilitación un poco más en el aspecto físico, vamos a tener que ponerlo muy bien, su lesión va cediendo, vamos viéndolo mejorar, toca un poco de balón, después hará más físico y esperamos pronto se integre con el equipo y empezar a entrenar, porque tuvo un lapso de tiempo parado".

"Tiene que recuperar su forma físico-atlética, en los entrenamientos, cosas tácticas de futbol para que cuando regrese no se vea tan desconectado de la forma futbolística que tenía anteriormente, cuando uno pasa equis tiempo recuperándose no es lo mismo y cuando vuelves tienes detalles, esperamos no sufra tanto cuando regrese, no estará esta semana", expresó.

Por lo pronto, el equipo entrenó este día en sus instalaciones de La Cueva de Zuazua de cara al partido que tendrán este miércoles contra Santos Laguna, dentro de las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf.