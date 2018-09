Evitan desgastarse pensando en el futuro de Ferretti

Jorge Torres Nilo señaló que ellos como jugadores no deciden si Ricardo Ferretti se queda en Tigres o toma en forma definitiva al Tri, por lo que están enfocados en su regreso para continuar con el trabajo en este Apertura 2018

Notimex - El defensa Jorge Torres Nilo dejó en claro que en Tigres no se desgastan mentalmente ante la posibilidad de que el técnico brasileño Ricardo "Tuca" Ferretti tomará la decisión de dirigir de manera definitiva al Tri y que simplemente ellos lo esperan de regreso.

"No esperamos nada, estamos contentos porque nuestro entrenador está de interino, pero lo esperamos aquí, no sabemos lo que pueda pasar y sigue siendo y será nuestro entrenador, lo que pase o deje de pasar no lo decide uno como jugador, estamos enfocados, creemos que va a volver y vamos a trabajar con él", indicó.

El técnico de Tigres, Ricardo Ferretti, actualmente está de interino con la selección mexicana, debido a que no tiene timonel tras la salida del colombiano Juan Carlos Osorio.

"Al final pueden hacerse muchas cosas en la cabeza y no pasa nada, es un desgaste mental en lo que pueda pasar, estamos enfocados en trabajar, vamos a seguir trabajando para el primer objetivo, que es lograr la calificación, y este fin de semana buscaremos los tres puntos", declaró.

Torres Nilo indicó que ante los compromisos que se les avecinan en las próximas semanas, no escatimarán esfuerzos e irán por los triunfos tanto en la Liga MX como en el Campeones Cup.

"No nos debemos de guardar nada, el partido más importante en este momento es el de Pachuca, estaríamos mal si nos guardamos algo para el que viene y al final te guardas en todos".

"En Tigres tenemos un plantel amplio, buenos preparadores físicos, tenemos material de recuperación para llegar a todos los partidos al 100 por ciento y no guardarnos nada", indicó.

Los felinos enfrentarán este fin de semana como visitantes a los Tuzos del Pachuca, después viajarán a Canadá para medirse al Toronto FC en el Campeones Cup y luego regresarán a Nuevo León para enfrentar el clásico regiomontano ante los Rayados de Monterrey.

El jugador indicó que para ellos será importante también buscar el título ante el Toronto FC porque es la primera edición de esa Copa y que siempre quieren llevar a sus vitrinas los trofeos que disputan.

"Es importante porque es la primera que se hace y es algo importante para nuestra institución, siempre ganar Copas, títulos, cualquier amistoso es importante, esta Copa es un título, nuestra intención es que quede en la institución", añadió, tras la práctica que tuvieron los felinos en sus instalaciones de La Cueva de Zuazua.